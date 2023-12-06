Объявлена дата возвращения отрекшегося от русского языка Бурковского

Объявлена дата возвращения отрекшегося от русского языка Бурковского
Фото: соцсети
Знаменитость появится в России через месяц

Андрей Бурковский последние месяцы проживает в США. Артист перевез туда жену и детей, вместе они отмечают Хэллоуин и День благодарения – традиционные американские праздники. От русского языка артист стал постепенно отрекаться, предпочитая изъясняться на английском.

Тем не менее, от работы в России актер не отказывается. Например, не так давно он был занят на съемках сериала "Медиатор". В проекте ему досталась главная роль – персонажа, использующего в жизни различные психологические провокации.

Недавно были объявлена дата возвращения Бурковского в Россию – на экранах публика снова сможет увидеть его с 4 января, когда сериал официально выйдет в свет. Будет ли сам артист приезжать на премьеру в страну неизвестно.

По сюжету, персонаж Андрея Бурковского во многом повторит судьбу самого актера. Он столкнется с жесткой травлей общественности – аналогичное сейчас проживает и сам знаменитость из-за своих заявлений и отъезда в США. При этом в остальном артист сильно отличается от своего резкого и моментами жесткого персонажа.

"В жизни больше топлива дает хорошее отношение и добрые слова", – заявил он в недавнем интервью.

Коллегами Бурковского по картине стали Ирина Старшенбаум, Анна Каменкова и другие актеры.

Ранее Андрей Бурковский обратился к россиянам из Америки.

Источник: Ок!
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