Актриса Мороз рассказала о сложностях в работе с бывшим мужем Богомоловым

После окончания семейной жизни экс-супруги продолжают трудиться вместе

Развод не стал для Дарьи Мороз и Константина Богомолова причиной прекратить вместе работать. После окончания семейной жизни на съемочной площадке актриса и кинорежиссер остались верными партнерами. В этом Дарья призналась в одном из интервью. Она заявила, что теперь работать с бывшим супругом ей даже легче.

По словам актрисы, раньше Константин был очень грубым на съемочной площадке, мог одернуть или эмоционально высказаться – такие сложности в работе были нормой. Сейчас же он обращается с бывшей женой в разы бережнее.

"До этого он гораздо жестче мог повести себя на репетиции со мной, и вообще со многими артистами", — поделилась воспоминаниями актриса.

Мороз резюмировала, что строить рабочие отношения после личных сложно, но при желании с этим справится каждый. Она добавила, что творчество для нее гораздо важнее, чем личные чувства.

К слову, ранее Константин Богомолов угодил в скандал вслед за своей второй супругой Ксенией Собчак. Если журналистку хейтли за участие в "голой" вечеринке, то режиссеру досталось за работу. Богомолова обвинили в том, что его актеры постоянно выступают на сцене обнаженные.