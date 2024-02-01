Вышвырнутому из Дубая Моргенштерну* подготовили новый удар

Вышвырнутому из Дубая Моргенштерну* подготовили новый удар
Алишер Моргенштерн*. Фото: Павел Кашаев/Global Look Press/www.globallookpress.com
Артисту грозит депортация

Назвать "сладкой" и легкой жизнь Алишера Моргенштерна* в последние годы сложно. Сначала артиста изгнали из России и "клеймили" его иностранным агентом. Стоило рэперу наладить жизнь в Дубае, как и оттуда певца вышвырнули и запретили въезд в страну. Теперь убитый горем исполнитель сидит на Бали и жалуется на несправедливость судьбы. 

Впрочем, черная полоса продолжает портить Алишеру планы. На этот раз нанести удар певцу приготовились в Таиланде. Сообщается, что рэпера и команду могут депортировать "по схеме Би-2".

Дело в том, что в феврале у Моргенштерна* запланирован концерт на Пхукете, а документы готовы не у всех членов команды. Музыканты планировали "проскочить" по туристической визе. Однако после случая с участниками группы "Би-2" решили не рисковать. 

Сейчас оформлением занимаются юристы. Если у них не получится подготовить бумаги, то, вероятно, выступление, запланированное на 13 февраля, отменят. К слову, билеты, которые стоили больше 6,5 тысяч рублей, уже распродали. 

Ранее стало известно, что всех участников "Би-2" освободили из миграционной полиции, и они отправляются в Израиль. Между тем музыканты окончательно отреклись от России, добавив, что не могут сказать ничего хорошего о российских дипломатах.

* признан иноагентом в России.
Источник: Telegram ✓ Надежный источник
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