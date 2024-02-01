Вышвырнутому из Дубая Моргенштерну* подготовили новый удар

Артисту грозит депортация

Назвать "сладкой" и легкой жизнь Алишера Моргенштерна* в последние годы сложно. Сначала артиста изгнали из России и "клеймили" его иностранным агентом. Стоило рэперу наладить жизнь в Дубае, как и оттуда певца вышвырнули и запретили въезд в страну. Теперь убитый горем исполнитель сидит на Бали и жалуется на несправедливость судьбы.

Впрочем, черная полоса продолжает портить Алишеру планы. На этот раз нанести удар певцу приготовились в Таиланде. Сообщается, что рэпера и команду могут депортировать "по схеме Би-2".

Дело в том, что в феврале у Моргенштерна* запланирован концерт на Пхукете, а документы готовы не у всех членов команды. Музыканты планировали "проскочить" по туристической визе. Однако после случая с участниками группы "Би-2" решили не рисковать.

Сейчас оформлением занимаются юристы. Если у них не получится подготовить бумаги, то, вероятно, выступление, запланированное на 13 февраля, отменят. К слову, билеты, которые стоили больше 6,5 тысяч рублей, уже распродали.

Ранее стало известно, что всех участников "Би-2" освободили из миграционной полиции, и они отправляются в Израиль. Между тем музыканты окончательно отреклись от России, добавив, что не могут сказать ничего хорошего о российских дипломатах.

* признан иноагентом в России.