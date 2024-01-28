Моргенштерну* и Галкину* предложили работу в России

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Получившие статус иноагентов знаменитости могут исправиться, отработав годичный срок на погосте, предложил идею Стас Барецкий. Такую занятость в России он нашел для Моргенштерна* и Максима Галкина*.
"Нам нужны рабочие руки. Я готов их всех позвать", – сделал предложение шоумен.
Барецкий уверен, что звезд-иноагентов можно и даже нужно привлекать к общественным работам. Он считает, что вполне можно сделать из избалованных и привыкших к комфорту эстрадных знаменитостей вполне профессиональных и обученных ритуальных агентов: например, дать вместо эстрадных инструментов обычную лопату в руки и отправить трудиться и дышать свежим воздухом. Потенциальный работодатель пообещал будущим сотрудникам смены до полуночи и ночевку в вагончике, а также здоровую диету в виде дошираков – и никакой вредной и жирной еды.
Вакансию токаря проштрафившимся артистам шоумен, впрочем, не предлагает, сомневаясь в том, что они смогут овладеть тонкостями профессии и не перепортят все станки. Но, например, гробовщика или камнетеса из Моргенштерна* сделать, по его мнению, вполне реально.
Ранее мы писали, что Моргенштерн* уверял, будто не знает, за что ему запретили въезд в Дубай, потому что никаких законов он не нарушал.
* признаны иноагентами в России
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