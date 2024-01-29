"Гнать ее в шею": россияне требуют вышвырнуть с ТВ оскандалившуюся Кудрявцеву

Ведущая попала в немилость пользователей после выходки со стаканом воды

Российская телеведущая Лера Кудрявцева пошла на поводу эмоций во время выпуска "Привет, Андрей!", выплеснув стакан воды в лицо гостьи. Приглашенная блондинка в один момент выслушала объяснения приглашенной женщины, которая отказалась от сына.

Во время долгожданной встречи непутевой матери с уже взрослым наследником, который вырос в приемной семье, Кудрявцева внезапно вышла из себя и облила ту водой. Внезапно в зале воцарилась тишина, а промокшую женщину принялся утешать Малахов, приговаривая, что Лера все сделала не со зла.

В Сети позднее разгорелись споры по поводу поступка Леры. Нравственное состояние журналистки в Сети решили разобрать по кирпичику – многие списали все на непорядочность самой ведущей.

"Я не защищаю женщину, но вы себя повели ужасно. Мерзко поступать так перед сыном", "Стакан воды – лишнее", "Вы могли бы выразить отношение и словесно. У парня ведь не сломана жизнь, он в замечательной семье", "Эту вульгарную и невоспитанную Леру убрать с телевидения. Обнаглела", "Гнать ее надо в шею, уже обнаглела", – пишут недовольные пользователи в Сети.

В еще более резонансной ситуации оказался шоумен Максим Галкин*, который столкнулся с отменой концертов уже на международном уровне. Как пишет телеканал "360", после отмены выступлений в Эмиратах и Таиланде, а также крупного штрафа в ОАЭ, доходы юмориста снизились практически вдвое.

*признан иноагентом решением Минюста