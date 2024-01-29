"Гнать ее в шею": россияне требуют вышвырнуть с ТВ оскандалившуюся Кудрявцеву

"Гнать ее в шею": россияне требуют вышвырнуть с ТВ оскандалившуюся Кудрявцеву
Лера Кудрявцева. Фото: Komsomolskaya Pravda/www.globallookpress.com
Ведущая попала в немилость пользователей после выходки со стаканом воды

Российская телеведущая Лера Кудрявцева пошла на поводу эмоций во время выпуска "Привет, Андрей!", выплеснув стакан воды в лицо гостьи. Приглашенная блондинка в один момент выслушала объяснения приглашенной женщины, которая отказалась от сына.

Во время долгожданной встречи непутевой матери с уже взрослым наследником, который вырос в приемной семье, Кудрявцева внезапно вышла из себя и облила ту водой. Внезапно в зале воцарилась тишина, а промокшую женщину принялся утешать Малахов, приговаривая, что Лера все сделала не со зла.

В Сети позднее разгорелись споры по поводу поступка Леры. Нравственное состояние журналистки в Сети решили разобрать по кирпичику – многие списали все на непорядочность самой ведущей.

"Я не защищаю женщину, но вы себя повели ужасно. Мерзко поступать так перед сыном", "Стакан воды – лишнее", "Вы могли бы выразить отношение и словесно. У парня ведь не сломана жизнь, он в замечательной семье", "Эту вульгарную и невоспитанную Леру убрать с телевидения. Обнаглела", "Гнать ее надо в шею, уже обнаглела", – пишут недовольные пользователи в Сети.

В еще более резонансной ситуации оказался шоумен Максим Галкин*, который столкнулся с отменой концертов уже на международном уровне. Как пишет телеканал "360", после отмены выступлений в Эмиратах и Таиланде, а также крупного штрафа в ОАЭ, доходы юмориста снизились практически вдвое.

*признан иноагентом решением Минюста

Источник: Соцсети ✓ Надежный источник
По теме

Вид перепуганный: Киркоров покинул США

Артист ждет, когда бойкот на ТВ подойдет к концу

Оскандалившийся Виторган лишился работы

Возможно, снятие с роли произошло из-за политической позиции актера

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей