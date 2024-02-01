Муж Боярской неожиданно поддержал сбежавшего в США Бурковского

Актер не забывает улетевших из страны коллег

Улетевший в Штаты Андрей Бурковский зарабатывает на жизнь, кажется, всеми доступными способами. Естественно, о былой известности за океаном можно только мечтать – на артиста обращают внимание разве что местные русскоязычные эмигранты.

На удивление, Андрей может до сих пор рассчитывать на поддержку оставшихся в России коллег-актеров. Максим Матвеев вместе с супругой Лизой Боярской выступил против военной кампании на территории Украины, сопроводив свою мысль соответствующим постом.

На этот раз Максим поддержал коллегу, "залайкав" Бурковского в социальных сетях. Тот выложил в Интернет пост, прорекламировав собственные уроки актерского мастерства, которыми решил зарабатывать на жизнь.

Но и тут Андрея забросали негативными комментариями. Бурковский, по мнению хейтеров, избрал двойственную линию поведения: не спешит выражать политическую позицию, и при этом находится вдали от родной страны. Возможно, рассуждают пользователи, попросту "сидит на двух стульях".