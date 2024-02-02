Сжегшего российский паспорт певца упекли в спецклинику

Артиста проверят на вменяемость

Сжегший свой паспорт российский певец Эдуард Шарлот попал в спецклинику. Из СИЗО в Самаре, где артист ожидал приговора, его перевели в Саратов. Там музыканту предстоит пройти психолого-психиатрическое обследование. Оно поможет установить, есть ли у артиста биполярное аффективное расстройство личности, как заявил отец музыканта Валерий Шарлот на последнем заседании в суде.

По словам родителя скандального исполнителя, все выходки Эдуард совершал именно под влиянием болезни. Валерий также отметил, что сын обрадовался возможности покинуть СИЗО и оказаться в клинике. Пока медики выясняют наличие у певца заболевания, он планирует слушать музыку, дописывать свою книгу и есть сидя на подоконнике. Если расстройство подтвердится, то Эдуарду Шарлоту смягчат наказание.

Напомним, Эдуард был арестован в аэропорту, когда вернулся в Россию. За границей скандально известный певец совершил ряд провокационных поступков: сжег свой паспорт, демонстративно разорвал букву "Z", а также исполнил песню "День Победы" в обнаженном виде. Все свои выходки певец снимал и выкладывал в социальные сети. Сейчас Шарлоту грозит до 6 лет тюрьмы.

Ранее стало известно, что Эдуард Шарлот бросился в ноги к патриарху Кириллу.