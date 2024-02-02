Психиатр раскрыл правду о состоянии Кати Лель

Психиатр раскрыл правду о состоянии Кати Лель
Катя Лель. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Новое скандальное заявление звезды вызвало вопросы у публики

Последние годы певица Катя Лель больше известна своими заявлениями об инопланетянах и похищении зубов. Артистка уверяет, что внеземные цивилизации существуют и она постоянно находится с ними в контакте. Однако окружающие, когда слышат ее доводы, как правило, ей не верят и подозреваюют нестабильное психическое состояние.

Психиатр Александр Федорович раскрыл правду о состоянии Кати Лель. По его словам, вера в потусторонние силы любого происхождения еше не значит, что человек страдает от ментального диагноза. Специалист отметил, что сейчас наблюдается тренд на различные сверхъестественные увлечения, и ничего страшного в этом нет.

Врач считает, что самое главное, что артистка не наносит никому вред своими взглядами и убеждениями, передает интернет-издание "Подмосковье сегодня". Да и семья, уверяет Федорович, в этом ничего страшного не видит, поскольку и они тоже "контактируют" с инопланетянами.

"Так что я не вижу повода для паники относительно состояния певицы... Дома у нее должна быть гармония", – подытожил психиатр.

Ранее Катя Лель заявила, что она не только общается с представителями внеземной цивилизации, но и обладает особым лечебным даром. Например, может избавлять людей от тяжелых болезней и вылечивать сложные переломы.

Источник: ОСН
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