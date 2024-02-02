Катя Лель сделала новое скандальное заявление об инопланетянах

Она уверяет, что снова имела контакт с внеземными существами

Певица Катя Лель сделала новое скандальное заявление. Исполнительница хита "Мой мармеладный" давно уверяет общественность, что инопланетяне забрали у нее зубы. Теперь же артистка заявила, что скоро станет понятно, для чего они потребовались внеземным существам. О своем очередном контакте с космической цивилизацией артистка рассказала в интервью Екатерине Гордеевой*.

Своих зубов Катя Лель лишилась в 16 лет. Она заявила, что к ней пришли высокие голубоглазые блондины с созвездия Орион и забрали частичку ДНК певицы на исследования. Певица уверена, что у людей с внеземными существами схожая генетика.

Катя Лель вспомнила, что у нее с инопланетянами случилось что-то вроде бартера – она отдала зубы, а те наделили ее сверхспособностями. Исполнительница уверяет, что теперь имеет дар исцеления, из-за этого ее руки покраснели и постоянно чешутся. Так, Лель вспомнила, что излечила подругу от тромбофлебита и по телефону исцелила сломанный палец Аните Цой.

Из-за этих заявлений многие считают Катю Лель сумасшедшей. Однако певица уверена, что скоро все убедятся в ее правоте. Судя по всему, об этом артистке сообщили сами внеземные существа, ведь певица уверяет, что поддерживает с ними связь постоянно.

Ранее Катя Лель сообщила о том, что ее спас Максим Галкин*.

* признаны иностранными агентами в России.