"Макс меня спас": Лель заявила о благородстве Галкина*

"Макс меня спас": Лель заявила о благородстве Галкина*
Каят Лель. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Это произошло на сцене при большом количестве зрителей

Этой зимой россияне наблюдали новое пришествие Кати Лель. Ее хит "Мой мармеладный" так завирусился в социальных сетях, что его пели даже иностранцы. После этого артистку снова начали звать в различные передачи и брать интервью. Так, на одном из них Лель заявила, что Максим Галкин* однажды ее спас. 

По словам певицы, все произошло на одном из выступлений. Катя вместе с шоуменом поздравляла кого-то из гостей и допустила ошибку, произнося имя виновника торжества. Исполнительница призналась, что такого стыда она никогда не испытывала. Когда ситуация обострилась максимально, а Катя не могла сказать ни слова из-за волнения, обстановку разрядил Максим Галкин*. 

"Вообще-то, она инопланетянка и не знает, что у нас есть имена и отчества, но сделала это искренне",  —  привела певица слова коллеги. 

Лель поделилась, что это произошло на пике ее карьеры, когда она работала на износ. В день она переживала по три перелета и от усталости к концу дня становилась роботом. Катя рассказала, что после этого случая снизила нагрузку и стала больше отдыхать. 

Ранее Катя Лель озвучила причину своего развода с Игорем Кузнецовым. 

 * признан иноагентом в России.
Источник: YouTube
По теме

МВД взялось за SHAMAN: началась масштабная проверка

Действия звезды вызвали негодование у активиста

"Стерва": продюсер высказался о хамском поведении Гагариной на "Голосе"

Музыкальный критик уверен, что всему можно найти причину

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей