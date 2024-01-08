Четыре миллиона за мармелад: гонорары Кати Лель выросли в десять раз

Четыре миллиона за мармелад: гонорары Кати Лель выросли в десять раз
Катя Лель. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press /globallookpress.com
Завирусившаяся композиция вознесла певицу на Олимп самых высокооплачиваемых артистов

Исполнительница хита "Мой мармеладный" в этом году заработала как никогда в жизни. Почти тридцать лет она на эстраде, почти 20 лет как вышла в свет "джага-джага", но впервые новогодние заработки исчисляются такими космическими цифрами, а певица буквально нарасхват.

Обычный гонорар Кати Лель составлял около 900 тысяч рублей за частное выступление. В Новый год же он вырос в десять с лишним раз и составил четыре миллиона. После праздничных дней плата за выступление может снизиться, но не ниже чем до трех миллионов. Такие приятные изменения "в ведомости", скорее всего, связаны с неожиданной, но всемирной популярностью старого хита певицы "Мой мармеладный". С конца ноября композиция в топах благодаря ТикТоку, она даже оказалась в списке лидеров чарта Viral 50 Spotify. Сама Лель считает это явление победой России и делится, что бешеная популярность привлекла к ней интерес зарубежных деятелей от шоубизнеса.

Пока же в декабре и начале января Катя Лель летала по всей стране, выступая с частными концертами, и даже мелькнула в новогодней передаче Андрея Малахова. Вдоволь наработавшись и заработав, Катя с дочерью и друзьями улетела в Дубай отдохнуть. Скорее всего, и тут придется поработать, поскольку ее имя наличествует в списке будущих участников "Жара Fest 2024". Неплохая вторая жизнь у старого хита, неправда ли?

Ранее мы рассказывали, сколько заработала на возрождении "мармеладного" исполнительница песни.

Источник: Комсомольская правда ✓ Надежный источник
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