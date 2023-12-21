Америка сходит с ума от "джага-джага": хит Кати Лель захватил молодежь

Америка сходит с ума от "джага-джага": хит Кати Лель захватил молодежь
Катя Лель. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press globallookpress.com
Катя Лель просила для песни мировую популярность 20 лет назад и та наконец пришла

Песня "Мой мармеладный" переживает небывалый бум мирового масштаба. Композиция в топе чартов и снова стала хитом, но уже за пределами России. Теперь вся молодежь Америки пытается понять, что же означает загадочное выражение "джага-джага".

Когда Катя Лель узнала от дочери, что каждый второй пост в социальной сети содержит ролик с ее песней, то сразу не поверила. Однако это оказалось правдой: песня, почти два десятка лет назад покорившая российских слушателей, захватила теперь мировых. Девушки разных стран стараются походить на славянок, наряжаясь в меховые одежды, и поют песню, причем на наречии оригинала. А еще всех интересует непонятное выражение в припеве.

Поначалу и сама звезда понятия не имела, что такое "джага-джага". Об этом она и спросила Макса Фадеева.

"Это значит "Эй, как дела, все клево. Такой сленг", – объяснил автор хита.

Исполнительница считает, что вселенная с задержкой в два десятка лет выполнила ее просьбу о мировой известности для композиции. Катя рада, что произошло это только сейчас, потому что, по ее словам, 20 лет назад она не была готова к подобному всплеску популярности.

Ранее мы рассказывали, сколько заработала на ставшем популярным хите певица Катя Лель.

Источник: Ru TV ✓ Надежный источник
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