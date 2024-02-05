Звезде "Склифосовского" на съемках сломали нос и палец: что случилось

Актер рассказал, что два часа не мог дождаться скорой помощи

Дмитрий Ульянов рассказал о травме, которую он получил на съемках нового сезона сериала "Склифосовский". Актеру сломали нос, а при падении он получил травму пальца. Дмитрий поделился, что это произошло за кадром из-за непрофессионализма каскадеров.

"Парни оказались непрофессионалами. Все случилось в подмосковных Химках", — поделился подробностями происшествия Ульянов.

Для артиста сразу же вызвали скорую помощь, но она не приехала. Пришлось искать медиков самостоятельно. Но и здесь удача оказалась не на стороне звезды – Дмитрию настойчиво предлагали прооперировать и сделать "новый" нос, а он всего-то хотел поправить "родной".

Решить ситуацию помог приятель актера. Он тоже когда-то получал травму носа и поделился с Ульяновым контактами специалистов. Только с третей попытки актеру оказали помощь и вправили нос.

Дмитрий признался, что ему очень важно выглядеть хорошо, и он очень переживал из-за травмы. Кроме того, параллельно актер снимался еще в трех проектах и не мог допустить, чтобы его лицо хоть немного изменилось. Ульянов вспомнил, что однажды уже ломал нос, но это было давно, и травма была не такой серьезной.

Ранее стало известно, что звезду "Склифосовского" нашли мертвым в машине.