"Потому что Земля плоская": Лоза отрицает полет Пересильд в космос

"Потому что Земля плоская": Лоза отрицает полет Пересильд в космос
Юрий Лоза. Фото: Anatoly Lomokhov/ Global Look Press/ Globallookpress.com
Знаменитость публично оскорбил актрису

Российский певец Юрий Лоза дал расширенное интервью, в котором вновь коснулся темы плоской Земли. Артист искренне верит в то, что теория о шарообразной планете навязана людям и является всеобщим заблуждением. 

Певец заявил, что кадры полета Юрия Гагарина в космос были сняты якобы в студии. Кроме того, певец уверен, что актриса Юлия Пересильд никогда не летала в космос, а ограничилась съемками на земле. Лоза уверен, что из-за плоской Земли снимать кино в космосе попросту невозможно, так что полет звезды на МКС был инсценировкой. 

"Потому что Земля плоская. И ленту не могли снять за ее пределами", – заявил Юрий Лоза. 

Напомним, съемки фильма "Вызов" стали настоящим прорывом в кинематографе. Российская актриса Юлия Пересильд стала первой, кто согласился на реальные съемки в космосе. Среди россиян это произвело настоящий фурор. 

Ранее "Утро.ру" писало о том, что Стас Садальский публично оскорбил Юлию Пересильд и заявил, что по пьяной лавочке тоже улетал в космос.

Несмотря на обилие сомнений и критики, фильм "Вызов" с Юлией Пересильд вызывает неподдельный интерес абсолютно у всех. В российском прокате кинолента собрала два миллиарда рублей.

Источник: Радио "Комсомольская правда" ✓ Надежный источник
По теме

Малинину выставили несколько условий для выступлений в России

Мероприятия с участием звезды могут отменить в любой момент

Наташа Королева тайком покинула Россию: оказалась за океаном

Артистка уехала в Америку

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей