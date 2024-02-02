Получившая второе гражданство Кузьмина оказалась в тюрьме

Получившая второе гражданство Кузьмина оказалась в тюрьме
Фото: Vadim Tarakanov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Знаменитость рассказала об ужасах тюремной камеры

Актриса Ольга Кузьмина в прошлом году снова стала мамой. Дочку она решила родить в Аргентине – появившиеся там на свет дети автоматически получают гражданство, на которое также могут претендовать их родители. И хотя артистка официально этого не подтверждала, публика заподозрила, что она тоже теперь является владелицей аргентинского паспорта.

Патриотично настроенные граждане активно критиковали Кузьмину за то, что она предпочла рожать не в России. Они были уверены, что такой поступок точно будет стоит ей карьеры, но прогнозы россиян не оправдались.

Недавно на своей странице в соцсетях Ольга Кузьмина объявила, что снова начала принимать участие в съемках. Получившая второе гражданство артистка оказалась в тюрьме – в реальной локации решили снять несколько эпизодов. По словам звезды, тюремная камера на нее произвела неизгладимое впечатление.

"Энергетика, скажу я вам, очень сильная и даже пугающая. Никому не желаю оказаться в подобных местах! Хорошо, что сегодня у нас тут просто съемки кино", – написала она.

Фото: соцсети

Ольга Кузьмина вернулась в Россию в середине ноября, хотя признавалась, что Аргентина ей очень понравилась. Но переезжать туда с семьей звезда не планирует.

Источник: соцсети
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