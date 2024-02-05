Кинокритик Шпагин выбрал наилучшие кандидатуры для исполнения роли Жириновского

Эксперт считает, что без пластического грима не обойтись

В скором времени планируются съемки полнометражной картине о бессменном лидере и основателе партии ЛДПР Владимире Жириновском. Сценарий, по признанию режиссера, уже написан, а вот актеров пока ищут. Кинокритик Александр Шпагин предположил, кто лучше всего будет смотреться в роли политика.

По мнению критика, идеальной кандидатурой на роль сына юриста можно считать Сергея Безрукова, который отлично справится с ролью политика и даже может говорить похожим голосом. Второй кандидатурой Шпагин назвал Валерия Баринова.

Режиссер фильма считает, что роль Жириновского – не самая легкая для актера, поскольку сыграть эпатажного лидера партии под силу не каждому. Бездумно копировать выходки политика не стоит – получится пародия. Но обойтись без них тоже не вариант, ведь это будет уже не Жириновский.



" Жириновский был очень ярким, и актеру нужен будет пластический грим", – подчеркнул Шпагин.



Критик напомнил, что Жириновский в жизни и "на сцене" – разные люди, и манера поведения у них отличалась в разы. Как пишет интернет-издание "Подмосковье сегодня", фигуру Жириновского можно назвать "хорошо продуманной".

Напомним, Владимир Жириновский запомнится людям как один из основателей ЛДПР, у руля которой простоял более тридцати лет. Политик умер в апреле 2022 года после длительного лечения от коронавируса.

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