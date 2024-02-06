Продюсер Дзюник поделился мнением об украинских участниках "Евровидения-2024"

Эксперт считает их посредственными

Музыкальный продюсер Леонид Дзюник поделился своим мнением относительно украинских представителей "Евровидения-2024". Он заявил, что у Алены Савраненко, которая известна под псевдонимом Alyona Alyona, и у Яны Шемаевой, выступающей под именем Jerry Heil, нет оригинальности. Все, что делают девушки — это пародируют ярких зарубежных звезд, при этом полностью игнорируя свою идентичность.

"Голоса у них, бесспорно, очень сильные. Но у них нет оригинальности, нет выражения национальной идентичности", — цитирует продюсера "Пятый канал".

Леонид Дзюник также отметил, что, вероятно, таким способом украинцы пытаются стать частью "европейской семьи". Продюсер считает, что на конкурсе нужно показать что-то особенное, чего ранее еще не было, при этом добавив в выступление частичку культуры своего народа.

Украинский же коллектив, который будет представлять страну, по мнению эксперта, весьма посредственный. Кроме того, песня Teresa & Maria, с которой будут выступать исполнительницы, похожа на произведение "Родина моя", которое много лет поет София Ротару .

"Евровидение-2024" пройдет этой весной в городе Мальме Швеции. Россия не будет участвовать в событии.

Ранее сообщалось, что москвичка выселилась в подъезд из-за беженца с Украины.