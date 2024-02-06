США напомнили руководству Украины, кто в доме настоящий хозяин

Визит в Киев заместителя госсекретаря США по политическим вопросам Виктории Нуланд отлично продемонстрировал, как Белый дом руководит ситуацией на Украине во всех сферах. Стоило в прессу просочиться информации, что Владимир Зеленский снимает с должности главу ВСУ Валерия Залужного, как заокеанские власти экстренно перевели Киев в ручной режим управления.

Сообщения об отставке Залужного появились вечером 29 января, а уже 31 января на Украину прибыл гонец из Белого дома в лице хорошо известной по событиям 2014 года Виктории Нуланд.

"На этот раз она раздавала свои подарки не людям на Майдане, а руководству Украины. Первым, кого она осчастливила, был Андрей Ермак, глава администрации президента, такой серый кардинал, который там всем заведует. И получил он, конечно, знатно",

– отметил в комментарии "Утру" политолог Дмитрий Раевский. Нуланд припомнила Ермаку и смерть американского блогера Гонсало Лиры, которого запытали в застенках СБУ, и прослушку телефонов американских граждан – ведь все это не только нарушило права американцев, но и просочилось в публичную плоскость. Ермак пытался оправдываться, дескать, он таких распоряжений не давал, что это "частная инициатива". Но представительница Вашингтона была строга: пригрозила уволить с поста главы Офиса президента Украины при следующем же просчете. В общем, вызванный на ковер к Нуланд Ермак выглядел после выволочки бледно:

"Люди, которые видели, как он от нее выходил, говорят, что он был как в воду опущенный", – отмечает Раевский.

Следующим шел Владимир Зеленский. Ему замглавы госдепа США указала на очевидные вещи: армия – за Залужного, и если президент станет излишне жестко третировать главкома, то рискует получить военный бунт и смещение.

"А в планы американцев это не входит, потому что тогда и без того шатающаяся политическая и экономическая система Украины может рухнуть окончательно. И если такие события начнутся, то не только Америка не будет вкладываться в Украину, но и Европа тоже отменит все свои обязательства",

– поясняет политолог. Поэтому Зеленскому было предложено все-таки решить проблему с Залужным полюбовно. Причем Нуланд лично встретилась и с главкомом тоже, убедила его, что отставка неизбежна, но для него есть прекрасный вариант – отправиться послом в Великобританию. Залужный доводам американского руководства внял и на отъезд в Лондон согласился.

"В общем, приехала, помирила скорпионов и уехала восвояси. Итог: денег от Америки Украине как не было, так и не будет, но Европу украинцам американцы помогут доить и дальше. Собственно, это и так было очевидно, но эта поездка подтвердила, кто в доме хозяин. Нуланд как представитель администрации президента Америки четко расставила своих пешек по местам",

– подводит Раевский итог визита Нуланд в Киев. Ситуация, по его мнению, наглядно продемонстрировала, что ни о какой свободе, ни о какой демократии и никаких самостоятельных решениях президенту Украины, тем более всем остальным украинцам, не приходится даже не мечтать:

"Хотели демократию – получили самое настоящее рабство. Что, собственно, и ожидалось".