Помирила скорпионов: как Нуланд навела порядок в Киеве

Помирила скорпионов: как Нуланд навела порядок в Киеве
Фото: Kirill Chubotin/ Keystone Press Agency / Global Look Press
США напомнили руководству Украины, кто в доме настоящий хозяин

Визит в Киев заместителя госсекретаря США по политическим вопросам Виктории Нуланд отлично продемонстрировал, как Белый дом руководит ситуацией на Украине во всех сферах. Стоило в прессу просочиться информации, что Владимир Зеленский снимает с должности главу ВСУ Валерия Залужного, как заокеанские власти экстренно перевели Киев в ручной режим управления.

Сообщения об отставке Залужного появились вечером 29 января, а уже 31 января на Украину прибыл гонец из Белого дома в лице хорошо известной по событиям 2014 года Виктории Нуланд.

"На этот раз она раздавала свои подарки не людям на Майдане, а руководству Украины. Первым, кого она осчастливила, был Андрей Ермак, глава администрации президента, такой серый кардинал, который там всем заведует. И получил он, конечно, знатно",

– отметил в комментарии "Утру" политолог Дмитрий Раевский. Нуланд припомнила Ермаку и смерть американского блогера Гонсало Лиры, которого запытали в застенках СБУ, и прослушку телефонов американских граждан – ведь все это не только нарушило права американцев, но и просочилось в публичную плоскость. Ермак пытался оправдываться, дескать, он таких распоряжений не давал, что это "частная инициатива". Но представительница Вашингтона была строга: пригрозила уволить с поста главы Офиса президента Украины при следующем же просчете. В общем, вызванный на ковер к Нуланд Ермак выглядел после выволочки бледно:

"Люди, которые видели, как он от нее выходил, говорят, что он был как в воду опущенный", – отмечает Раевский.

Следующим шел Владимир Зеленский. Ему замглавы госдепа США указала на очевидные вещи: армия – за Залужного, и если президент станет излишне жестко третировать главкома, то рискует получить военный бунт и смещение.

"А в планы американцев это не входит, потому что тогда и без того шатающаяся политическая и экономическая система Украины может рухнуть окончательно. И если такие события начнутся, то не только Америка не будет вкладываться в Украину, но и Европа тоже отменит все свои обязательства",

– поясняет политолог. Поэтому Зеленскому было предложено все-таки решить проблему с Залужным полюбовно. Причем Нуланд лично встретилась и с главкомом тоже, убедила его, что отставка неизбежна, но для него есть прекрасный вариант – отправиться послом в Великобританию. Залужный доводам американского руководства внял и на отъезд в Лондон согласился.

"В общем, приехала, помирила скорпионов и уехала восвояси. Итог: денег от Америки Украине как не было, так и не будет, но Европу украинцам американцы помогут доить и дальше. Собственно, это и так было очевидно, но эта поездка подтвердила, кто в доме хозяин. Нуланд как представитель администрации президента Америки четко расставила своих пешек по местам",

– подводит Раевский итог визита Нуланд в Киев. Ситуация, по его мнению, наглядно продемонстрировала, что ни о какой свободе, ни о какой демократии и никаких самостоятельных решениях президенту Украины, тем более всем остальным украинцам, не приходится даже не мечтать:

"Хотели демократию – получили самое настоящее рабство. Что, собственно, и ожидалось". 

По теме

Поведение Шойгу на переговорах стало "сюрпризом" для Пекина

Глава российского Минобороны удивил китайского коллегу

Сразу заплатила более 7 миллионов: Анна Asti отреагировала на скандал с долгами

Что происходит с финансами певицы

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей