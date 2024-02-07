Тяжело такое вынести: муж увидел неприглядную изнанку звездной жизни Аниты Цой

Народной артистке России Аните Цой исполнилось 53 года. Корреспондент "Утро.ру" узнал, как сейчас живет звезда.

Сегодня певица находится в большом предвыборном туре "Россия – это мы". Он проходит по всей стране в поддержку действующего главы государства. Причем в этом туре Анита впервые не просто звезда, а верная жена и соратник мужа – доверенного лица кандидата в Президенты РФ и Президента федерации каратэ Сергея Цоя.

"Петрович познает тяготы гастрольной жизни", – смеется Анита Цой.

А это и дальние переезды, и недосыпы, и стрессы, и ночевки в гостиницах, и нерегулярное питание. Все это – неприглядная изнанка яркой звездной жизни. Тяжело такое вынести. Ведь со стороны кажется, что каждый день артиста – это сплошной праздник.

На встречах Анита исполняет песни военных лет из альбома "Нации победителей посвящается", который вышел к 75-летию Победы. Супруг также иногда выходит во время концерта на сцену и некоторые песни они исполняют семейным дуэтом. "Люди плачут, поют вместе с нами, благодарят", – рассказала артистка. Она видит горящие глаза и понимает, как важны эти песни сегодня.

Напомним, Цой вышла замуж еще в 19 лет. Согласно корейской традиции, они с мужем живут в разных, хотя и стоящих рядом, домах. Но впервые они проводят столько времени вместе – считай, круглые сутки рядом. И этот дуэт – прекрасная иллюстрация для проходящего сейчас в нашей большой стране Года семьи.