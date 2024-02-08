Актера Александра Панкратова-Черного экстренно госпитализировали в Москве

Медики подозревали инфаркт

Российский актер Александр Панкратов-Черный попал в больницу. Артиста экстренно положили в клинику из-за жалоб на болезненные ощущения в груди. Знаменитость почувствовал себя нехорошо прямо за рулем автомобиля. Шоумену помогли дойти до квартиры, так как сам он был не в состоянии, а уже позже позвонили в неотложку.

При поступлении медики выявили у 74-летнего актера нарушение ритма сердца, из-за чего предварительным диагнозом озвучили инфаркт.

После более тщательного обследования выяснилось, что у артиста сломаны ребра. На гастролях в Краснодаре Панкратов-Черный упал на скользком льду, отсюда и травма. Правда, последствия падения он ощутил, только когда прибыл в Москву. Рентген показал у артиста перелом пяти костей, осложнило состояние смещение трех поврежденных ребер. Именно поэтому артист начал задыхаться, считают доктора. Кроме того, у Александра также выявили проблемы с вентиляцией легкого.

Впрочем, сейчас артист уже дома. Медики рекомендовали ему соблюдать покой и назначили лечение. Супруга Александра подтвердила, что он чувствует себя хорошо.

“Он дома, не в больнице. Упал на льду – ушиб небольшой. Но с ним все хорошо”, — рассказала жена артиста.

Ранее сообщалось, что Николая Дроздова экстренно госпитализировали из-за осложнений рака.