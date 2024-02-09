Юрий Николаев собирается рассказать в мемуарах о срыве прямого эфира по пьянке

Звезду телевидения уговорили написать книгу воспоминаний

Юрия Николаева страна знает прежде всего по передаче "Утренняя почта". Еще несколько лет назад он уверял, что мемуары писать не будет. Но, по словам телеведущего, "родной Первый канал уговорил" сесть за книгу. В ней Николаев расскажет честно обо всем, даже о неприятном – вроде срыва прямого эфира по пьянке.

Телеведущий признался, что писать чисто автобиографию не планирует, книга скорее будет сборником зарисовок о самых ярких событиях его жизни, перемежаемых мыслями о работе на телевидении. Он пообещал рассказать все, даже о недостатках. Например, о том, как его накрыла звездная болезнь, когда в 27 лет молодой ведущий проснулся знаменитым. Юрий Николаев признался, что тогда "крыша у него поехала" и он начал позволять себе характерные для словившего звезду человека выходки – прогуливать работу, приходить пьяным.

И это закончилось плохо: однажды нетрезвый Николаев вышел в прямой эфир, под софитами его развезло. Состояние ведущего увидели и руководители канала, и телезрители. Скандал был страшный, Сергей Лапин, руководитель Гостелерадио, требовал увольнения молодого наглеца. Но инцидент уладили с помощью старших коллег Николаева Валентины Леонтьевой и Игоря Кириллова, вступившихся за провинившегося коллегу и выпросивших для него шанс под их ответственность.

Юрий Николаев признался, что именно тот кошмарный промах и помог ему поставить жирную точку в пагубной привычке пить и бахвалиться. После этого телеведущий начисто "завязал" с алкоголем и уже больше сорока лет не пьет ничего хмельного.

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