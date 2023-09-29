Захарову из "Счастливы вместе" пытаются привести в чувство после пьяной выходки

Иначе спектакль звезды будет сорван

Актриса Юлия Захарова до сих пор находится в крайне неважном состоянии после "пьяного шоу" на похоронах артиста Вячеслава Гришечкина. По информации одного из близких актрисы, в тот день звезда принимала антидепрессанты, которые решила щедро "запить" алкоголем.

В итоге звезда "Счастливы вместе" устроила пьяную выходку, посылаясь всех вокруг – и в особенности от снующих журналистов (с которыми она умудрялась быть словоохотливой). Наконец, кто-то додумался увести ее от представителей СМИ на безопасное расстояние. Однако Захарова не могла долго стоять – сидела на поребрике в ожидании такси.

Сейчас актрису пытаются привести в порядок перед спектаклем, который состоится уже в начале октября. Как пишет SHOT, собеседник из близкого окружения звезды лишь тяжело вздохнул вместо ответа на вопрос, эффективны ли меры, которыми пытаются привести Юлю в порядок.

А вот брат актрисы заявил, что в момент похорон Гришечкина родственница находилась в подавленном состоянии из-за непростой ситуации с мамой, которую буквально недавно прооперировали. На Юлю вдруг навалились разом одна проблема за другой.