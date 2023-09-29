Захарову из "Счастливы вместе" пытаются привести в чувство после пьяной выходки

Захарову из "Счастливы вместе" пытаются привести в чувство после пьяной выходки
Юлия Захарова. Фото: кадр из youtube.com
Иначе спектакль звезды будет сорван

Актриса Юлия Захарова до сих пор находится в крайне неважном состоянии после "пьяного шоу" на похоронах артиста Вячеслава Гришечкина. По информации одного из близких актрисы, в тот день звезда принимала антидепрессанты, которые решила щедро "запить" алкоголем.

В итоге звезда "Счастливы вместе" устроила пьяную выходку, посылаясь всех вокруг – и в особенности от снующих журналистов (с которыми она умудрялась быть словоохотливой). Наконец, кто-то додумался увести ее от представителей СМИ на безопасное расстояние. Однако Захарова не могла долго стоять – сидела на поребрике в ожидании такси.

Сейчас актрису пытаются привести в порядок перед спектаклем, который состоится уже в начале октября. Как пишет SHOT, собеседник из близкого окружения звезды лишь тяжело вздохнул вместо ответа на вопрос, эффективны ли меры, которыми пытаются привести Юлю в порядок.

А вот брат актрисы заявил, что в момент похорон Гришечкина родственница находилась в подавленном состоянии из-за непростой ситуации с мамой, которую буквально недавно прооперировали. На Юлю вдруг навалились разом одна проблема за другой.

Источник: SHOT ✓ Надежный источник
По теме

Заискивающий перед Западом Казахстан резко выступил против России

Риторика Астаны оставляет желать лучшего

Заискивающий перед Западом Казахстан резко выступил против России

Риторика Астаны оставляет желать лучшего

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей