Милохин высказался о лишении гражданства России

Милохин высказался о лишении гражданства России
Даня Милохин. Фото: соцсети
Знаменитость намерен представлять родную страну в своей спортивной карьере

Известный блогер Даня Милохин после своего бегства из России обосновался в ОАЭ. Там он стал заниматься боксом и решил строить в этом направлении свою карьеру. Скоро у парня состоится первый профессиональный бой с Аджмалом Ханом из Индии. Как заявил тик-токер, на поединке он намерен представлять собственную страну.

В интервью Sports24 Милохин заявил, что является россиянином, у него есть российский паспорт и говорит он на русском языке, поэтому ничего странного в таком решении нет. Если кто-то недоволен тем, что на ринг он планирует выйти с российским флагом, то его это не волнует.

"Еще раз – я русский, и у меня будет сложно забрать гражданство без какой-либо причины", – отметил Милохин.

Блогер утверждает, что, независимо от результатов, он не намерен бросать спортивную карьеру. По словам Дани, поединок 16 февраля в Дубае будет началом в его профессиональном пути.

Ранее россияне резко отреагировали на Даню Милохина, который неожиданно вспомнил о своих корнях.

Источник: Sport24
По теме

США выделят деньги для продолжения катастрофы на Украине - политолог Миршаймер

Байден сделает все, чтобы конфликт не превратился в тлеющий костер

СМИ выяснили самую популярную тему у Путина во время интервью Карлсону

Назван исторический период, о котором глава говорил чаще всего

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей