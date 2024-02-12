Водонаеву довели до слез суровым приговором в суде

Звезда отказалась давать какие-либо комментарии

Ведущая Алена Водонаева выбежала в слезах из зала суда, где выносили приговор экс-сотрудникам Собчак. Расстроенная телезвезда отказалась делиться мнением о приговоре, а также просила не давить на нее вопросами касательно отсутствия Ксении Собчак на вынесении вердикта.

Напомним, сотрудников Собчак директора Кирилла Суханова, а также журналистов Ариана Романовского и Тамерлана Бигаева обвиняли в вымогательстве в особо крупных размерах. Сообщается, что они требовали у руководителя "Ростеха" Сергея Чемезова 11 миллионов рублей.

Два года назад Водонаева просила Собчак не пускать дело на самотек и вмешаться. После журналистка была замечена в суде в компании ведущей и обвиняемого Кирилла. Недавно стало известно, что Суханов проведет в колонии строго режима семь с половиной лет, его коллеги, обвиняемые по той же статье, на полгода меньше.

Ксения Собчак уже высказал в своем блоге, что категорически возмущена таким приговором. По ее словам, она сделала все для того, чтобы приговор был смягчен.

Ранее про Ксению Собчак выпустили документальный фильм, в котором журналистку обвинили в "сотрудничестве" с иноагентами.