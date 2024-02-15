Жена Канье Уэста оконфузилась на вечеринке без нижнего белья

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Скандальная пара, знаменитая своими выходками и экстравагантными нарядами, в очередной раз оказалась в центре скандала. На этот раз Бьянка Цензори оконфузилась из-за образа, который подобрала для вечеринки. На мероприятии девушка появилась в одном фартуке телесного цвета, под ним не было нижнего белья, поэтому публике жена Канье Уэста продемонстрировала больше, чем ожидала.
Свой образ дизайнер подчеркнула легким натуральным макияжем, а волосы убрала назад. В какой-то момент Бьянка решила выйти на танцпол. При малейшем движении наряд съезжал и грозил показать всем сокровенные места жены музыканта. Весь вечер Цензори прикрывала бедра и грудь руками.
Стоит ли говорить о том, насколько неуместно было такое появление Бьянки на публике. В зале присутствовала бывшая супруга Канье Уэста Ким Кардашьян и Тейлор Свифт, с которой репер в не самых приятных отношениях.
Впрочем, это не первый перформанс, который устроила супруга скандального музыканта. Недавно девушка вышла на прогулку по городу в одном дождевике, разумеется, предусмотрительно забыв надеть белье. Еще раньше дизайнер пришла на мероприятие в клочке ткани, который должен был служить топом, но с трудом прикрывал грудь.
Ранее стало известно, что Канье Уэст удалил себе все зубы.
Обстрелам подверглись и другие украинские регионы