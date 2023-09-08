Лишение свободы до 4 лет: рэпер Канье Уэст может оказаться за решеткой

Артист спустил штаны при детях

В Италии разгорается скандал вокруг популярного рэпера Канье Уэста и его возлюбленной Бьянки Цензори. Поклонники требуют арестовать 46-летнего артиста за непотребное поведение.

Все началось после поездки сладкой парочки в Тоскану и Венецию. Их появление в городах наделали много шума. Во время речной прогулки Канье Уэст и его 28-летняя спутница устроили бардак. Рэпер присел на корме прогулочного водного такси и спустил брюки, а его возлюбленная встала на колени пред ним. Все происходило на глазах у других туристов.

Итальянцы напомнили, что по закону в их стране за такие действия предусматривается штраф от пяти до десяти тысяч евро. А если все видели несовершеннолетние, то можно и попасть в тюрьму до четырех лет.

Ранее "Утро.ру" писало о том, что российский актер Алексей Панин угодил в скандал за границей. За это его даже хотят выгнать из Европы в Россию. Актер оскандалился в Эстонии, когда в состоянии алкогольного опьянения заявился в дом к простым людям и устроил дебош. Он дума, что находится в отеле, поэтому имеет право свободно ходить по территории. Пришлось вызвать полицию, что бы унять дебошира.