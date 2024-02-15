Милохин заявил о желании зарабатывать в России и жить за границей

Блогер считает, что на Родине легко можно достичь высот

Уехав из России, Даня Милохин лишился и больших денег, которые мог свободно здесь зарабатывать. Без своих гонораров жизнь в Эмиратах, судя по всему, оказалась нелегкой, поэтому блогер заявил, что хотел бы снова выступать на своей Родине.

"Это совсем другие деньги и другой тип популярности", – поделился блогер.



Даня отметил, что очень скучает по России, по русским девушкам, друзьям и по шоу, на которых был частым гостем. Он считает, что должен публично извиниться и сфотографироваться с главой Лиги безопасного интернета Екатериной Мизулиной. Тогда он сможет снова свободно приезжать в Россию.

Блогер подчеркнул, что на Родине ему жилось гораздо легче: не было языкового барьера, на улицах его все узнавали, а заработать на жизнь не составляло труда. А вот в Дубае бывали ситуации, когда у блогера не было денег совсем. В такие моменты приходится прикладывать много усилий, сообщил Даня. Именно это блогеру и нравится, ведь так и происходит развитие, считает тиктокер, а он мечтает стать звездой мирового масштаба.

Впрочем, Даня уже начал прилагать усилия для достижения своей большой цели. Скоро ему предстоит выйти на боксерский ринг с профессиональным бойцом из Индии. Милохин заявил, что выступать будет под российским флагом, а вот выходить под песню "Я русский", которую исполняет SHAMAN, блогер отказался, заявив, что это испортит его спортивную карьеру.