Милохин заявил о желании зарабатывать в России и жить за границей

Милохин заявил о желании зарабатывать в России и жить за границей
Даня Милохин. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Блогер считает, что на Родине легко можно достичь высот

Уехав из России, Даня Милохин лишился и больших денег, которые мог свободно здесь зарабатывать. Без своих гонораров жизнь в Эмиратах, судя по всему, оказалась нелегкой, поэтому блогер заявил, что хотел бы снова выступать на своей Родине.

"Это совсем другие деньги и другой тип популярности", – поделился блогер. 

Даня отметил, что очень скучает по России, по русским девушкам, друзьям и по шоу, на которых был частым гостем. Он считает, что должен публично извиниться и сфотографироваться с главой Лиги безопасного интернета Екатериной Мизулиной. Тогда он сможет снова свободно приезжать в Россию. 

Блогер подчеркнул, что на Родине ему жилось гораздо легче: не было языкового барьера, на улицах его все узнавали, а заработать на жизнь не составляло труда.  А вот в Дубае бывали ситуации, когда у блогера не было денег совсем. В такие моменты приходится прикладывать много усилий, сообщил Даня. Именно это блогеру и нравится, ведь так и происходит развитие, считает тиктокер, а он мечтает стать звездой мирового масштаба.

Впрочем, Даня уже начал прилагать усилия для достижения своей большой цели. Скоро ему предстоит выйти на боксерский ринг с профессиональным бойцом из Индии. Милохин заявил, что выступать будет под российским флагом, а вот выходить под песню "Я русский", которую исполняет SHAMAN, блогер отказался, заявив, что это испортит его спортивную карьеру. 

Источник: YouTube ✓ Надежный источник
По теме

Симоньян публично призвала изменить закон о частной собственности

Главред "России сегодня" обозначила свою позицию

Зеленский придумал способ "ослепить" российскую разведку

Президент Украины обратился к своим подчиненным из ВПК

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей