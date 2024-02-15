Кравец по совету Пугачевой ответила всем считающим ее "силиконовой куклой"

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Алена Кравец с детства хорошо знает басню Ивана Крылова со словами:
Пускай же говорят собаки:
"Ай, Моська! знать она сильна,
Что лает на Слона!"
Поэтому певица никогда не обращает внимание на сплетников и клеветников, а просто идет своей дорогой. "А зачем я буду тратить время и ругаться с кем-то? – рассуждает певица. – Я лучше, как советовала мудрая Пугачева, спою про все, что меня тревожит или веселит".
Яркий пример ее словам – песня "Кукла", которая в День всех влюбленных вышла у Алены и уже доступны для скачивания на всех цифровых площадках. Это пронзительная история о непонимании и одиночестве, о том, что даже у самой красивой куклы есть душа, которая болит. О том, как важно быть понятным и принятым.
"Эта песня во многом про меня, – говорит Алена. – Про все, что я пережила, что было у меня на сердце. Я редко выпускаю новый материал – сейчас трудно найти качественную поэзию и музыку. Но "Куклой" я очень довольна. Надеюсь, поклонники ее тоже оценят".
Сейчас певица работает над клипом на свежую композицию. В нем снимутся самые сексуальные актеры нашего кино.
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