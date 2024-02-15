Кравец по совету Пугачевой ответила всем считающим ее "силиконовой куклой"

Кравец по совету Пугачевой ответила всем считающим ее "силиконовой куклой"
Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Актриса, певица и модель Алена Кравец знает, сколько остры бывают людские языки. Часто ее за глаза называют "силиконовой куклой". И она достойно ответила всем завистникам

Алена Кравец с детства хорошо знает басню Ивана Крылова со словами:

Пускай же говорят собаки:

"Ай, Моська! знать она сильна,

Что лает на Слона!"

Поэтому певица никогда не обращает внимание на сплетников и клеветников, а просто идет своей дорогой. "А зачем я буду тратить время и ругаться с кем-то? – рассуждает певица. – Я лучше, как советовала мудрая Пугачева, спою про все, что меня тревожит или веселит".

Яркий пример ее словам – песня "Кукла", которая в День всех влюбленных вышла у Алены и уже доступны для скачивания на всех цифровых площадках. Это пронзительная история о непонимании и одиночестве, о том, что даже у самой красивой куклы есть душа, которая болит. О том, как важно быть понятным и принятым. 

"Эта песня во многом про меня, – говорит Алена. – Про все, что я пережила, что было у меня на сердце. Я редко выпускаю новый материал – сейчас трудно найти качественную поэзию и музыку. Но "Куклой" я очень довольна. Надеюсь, поклонники ее тоже оценят". 

Сейчас певица работает над клипом на свежую композицию. В нем снимутся самые сексуальные актеры нашего кино.

Источник: "Утро.ру" ✓ Надежный источник
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