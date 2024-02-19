Басков неожиданно плюнул в певца Григорьева-Апполонова

Народный артист рассказал, что думает о солисте "Иванушек International"

Недавний выпуск шоу "Ну-ка, все вместе! Хором!" превратился в скандал для одного из музыкантов группы "Иванушки International". Солисты популярного коллектива вошли в состав судей, но не в полном составе. Николай Басков, который ведет эту передачу, возмутился, почему пришли всего двое и где Андрей Григорьев-Апполонов. Его заверили, что причина уважительная — музыкант приболел.

Однако этот ответ не устроил Николая. Ведущий решил побольнее задеть музыкантов. Сначала он сказал, что появившийся на шоу состав "усеченный". А потом и вовсе бросился на оставшегося дома Григорьева-Апполонова с претензиями.

"Мне не нравится, что он все время говорит "коллега". Я говорю: "Я рэпом не занимаюсь"", — плюнул в певца ведущий передачи.

Однако факт отсутствия одного из "Иванушек" не помешал программе выйти в эфир. "Рыжего" в передаче заменил Кирилл Туриченко.

Впрочем, нападки Баскова не удивительны. В последнее время "натуральный блондин" всеми силами пытается заставить общественность говорить о себе. Так, недавно артист заявил, что часто становится жертвой домогательств. По словам шоумена, одна из поклонниц совсем потеряла голову и была готова на все ради ночи в объятьях Николая. Но как благочестивый человек, певец отшил девушку, заявив, что ему нравятся только себе подобные — блондинки.