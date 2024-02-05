Басков вспомнил о собственном отказе от интима за деньги

Басков вспомнил о собственном отказе от интима за деньги
Николай Басков. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press /globallookpress.com
Певец отверг предложение богатой поклонницы, готовой на все ради ночи с кумиром

"Натуральный блондин" признался, что в его жизни не раз возникали ситуации, когда его настойчиво звали в постель, порой предлагая за это деньги. Певец вспомнил об одной из самых настойчивых фанаток.

Девушка, по рассказам артиста, упорно таскалась за ним, уговаривая провести вместе ночь. Настойчивость поклонницы зашкаливала. Басков признался, что придумал отговорку – якобы темноволосые девушки его не возбуждают, на что фанатка с готовностью пообещала перекраситься.

"Мне кажется, это было помешательство"", – заметил певец.

Николай Басков вспомнил, что после концертов подобные предложения переспать (в том числе и за деньги) поступали чаще всего. Непристойные предложения настигали артиста после многих выступлений. Сегодня же, радуется исполнитель хита "Шарманка", если такое и предлагают, то осторожно, намеками.

Напомним, Николай Басков был женат единожды на дочери бизнесмена Светлане Шпигель, которая родила ему сына. Вскоре после свадьбы пара рассталась. Светлана увезла ребенка за границу и много лет не давала отцу видеться с ним.

Ранее мы писали, что Николай Басков поделился своим видением брака и признался, что гостевая форма для него – оптимальная, потому что позволяет сохранить обстановку и привычки по своему вкусу, а также отдохнуть от общения с партнером.

Источник: НТВ ✓ Надежный источник
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