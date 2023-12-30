Лазарев едко высмеял болезненный симптом Баскова

Певец не стал стесняться в выражениях

Отношения среди звезд шоу-бизнеса, как и между обычными людьми, могут быть разными. Частенько артисты приятельствуют и неформально общаются даже на публике. Популярный певец Сергей Лазарев посчитал уместным едко подшутить над своим коллегой Николаем Басковым.



Певцы давно и успешно ведут популярное музыкальное телешоу "Дуэты". При этом многим зрителям шуточные перепалки между артистами нравятся ничуть не меньше, чем выступления звездных участников. Очередной выпуск шоу не обошелся без словесной перебранки между артистами.



Так, Лазарев заявил, что никогда бы не перепутал голос Баскова и обязательно узнал бы его, даже не видя артиста. На это довольный Николай ответил, что его интонации действительно сложно спутать с кем-то другим.



Однако оказалось, что под уникальностью голоса Лазарев имел в виду совсем другое. Он беспардонно указал на болезненный симптом, который, надо полагать, иногда преследует Баскова. Так, Лазарев отметил, что никогда не перепутает Николая с другими из-за его уникальной одышки.

"У тебя запоминающаяся одышка", – со смехом отметил Сергей.

К слову, ранее Лазарев высмеивал немощность Баскова, который рискнул сесть на корточки.

