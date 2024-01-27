У Баскова появился шанс обрести сына: тестя и тещу отправили за решетку

У Баскова появился шанс обрести сына: тестя и тещу отправили за решетку
Николай Басков. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press /globallookpress.com
Певец не общался с единственным наследником много лет

Когда-то Николай Басков женился на дочери могущественного бизнесмена и политика Бориса Шпигеля Светлане. Супруги прожили в браке семь лет и развелись с громким скандалом. Сына "натуральный блондин" не видел много лет. Но сейчас у него появился шанс наладить общение.
Первое время тесть души не чаял в звездном зяте и даже исполнял роль его продюсера. Но позже что-то в семье разладилось. Звездная тусовка сплетничала, что супругов развели измены обоих. В результате брак с грохотом рухнул.

После развода Светлана Шпигель увезла маленького сына за границу и сделала все, чтобы Басков не видел ребенка. В СМИ писали, что семнадцатилетний Бронислав не общается с отцом, потому что так распорядился его дед. Однако сейчас ситуация явно меняется.

Дело в том, что супругов Шпигель ждет тюремное заключение за взятку. Бориса Шпигеля осудили на 11 лет, его супругу на 8. Учитывая их преклонный возраст и проблемы со здоровьем, не исключено, что на свободу бабушка и дедушка Бронислава просто не выйдут. Хотя не исключено, что их могут освободить от отбывания наказания из-за медицинских показаний: бизнесмен имеет проблемы с сердечно-сосудистой системой, а его жена перенесла несколько операций в связи с онкологическим заболеванием.

Кроме того, в справках, представленных Борисом Шпигелем, написано, что его следует поместить в хоспис, а учреждений подобного толка в системе наказаний нет.

Ранее Николай Басков делился прелестями гостевого брака.


Источник: Московский комсомолец ✓ Надежный источник
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