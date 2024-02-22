Прилучный запретил детям увозить подарки к Муцениеце

Актриса пожаловалась на принципиальную позицию бывшего мужа

В конце прошлого года любители светских хроник следили за новым поворотом в судебных выяснениях отношений между Агатой Муцениеце и Павлом Прилучным. Актриса требовала у бывшего увеличения суммы выплат по алиментам на двоих детей. Однако затем Муцениеце внезапно отозвала иск. Правда, спустя месяц с небольшим снова пошла в суд, требуя от отца детей треть доходов. 100 тысяч рублей в качестве ежемесячной выплаты ее крайне не устраивают.

И тут оказалось, что Павел оставляет у себя дома все подарки детям. В социальных сетях Агата пожаловалась на поломанную аудиоколонку, которая вдруг начала "шипеть".

Агату тут же начали заваливать советами по поводу ремонта поломанного устройства. И одна из подписчиц вспомнила, что Прилучный, кажется, дарил дочке Мии колонку – ей как раз можно заменить старую. Но не тут-то и было. Оказывается, Павел не позволяет детям увозить подарки к маме – на вопрос подписчицы о том, правда ли, что Прилучный "все подарки у себя оставляет", Агата ответила более чем утвердительно.

"Даже одежду", – призналась Агата в комментариях.

Как пишут медиа, свой блог актриса ведет самостоятельно и нередко отвечает публике в обсуждениях постов. Вот и на этот раз подтвердила ходившие у следящих за ее жизнью людей догадки, что Прилучный не позволяет чадам вывозить из отцовского дома все, что им дарит.

Кстати, по слухам, знаменитые родители постоянно отчитываются перед судом по покупкам на детей. Возможно, из-за этого Павел так принципиально настроен по поводу подаренного детям.