Продюсер раскрыл секрет успешности SHAMAN: "Ему помогли"

Эксперт заявил, что популярностью певец обязан "грамотным людям"

Ярослав Дронов, который известен под псевдонимом SHAMAN, оказался на пике популярности неожиданно. На сцену он вышел еще в 2013 году, но славу и любовь народа снискал только в 2022. Сейчас SHAMAN – один из популярнейших артистов нашей страны, который обошел даже корифеев сцены, таких как Олега Газманова.

Впрочем, как заявил режиссер Виктор Кинн, этим Ярослав обязан "грамотным людям". Эксперт считает, что ему помогли добиться популярности, умело составив образ патриота, которого полюбит народ. Виктор не отрицает наличие таланта, хорошего голоса и симпатичного внешнего вида у исполнителя хита "Я русский". Однако, по мнению режиссера, помощь кого-то опытного извне очевидна.

"Оказался в нужное время и в нужном месте, что на мой взгляд, незазорно", — пояснил эксперт.

Теперь, когда слава SHAMAN достигла небывалых масштабов, ему нужно постараться и удержать ее, считает Кинн. Продюсер уверен, что Ярославу необходимо не просто петь имеющиеся песни, а развивать свой репертуар дальше и определиться со смыслами новых композиций.

К слову, вместе с популярностью Дронов столкнулся и с критикой. Многие называют артиста "кремлевским проектом", а коллеги отказываются выступать с ним на одной сцене и считают, что скоро SHAMAN канет в лету.