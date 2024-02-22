Наталья Штурм рассказала о бурном романе: "Секс по 13 раз в день"

Певица вспоминает о химии между собой и тогдашним своим партнером

Наталья Штурм – яркая, красивая женщина. Даже сейчас, на исходе пятого десятилетия своей жизни, она выглядит так, что впору позавидовать многим куда более молодым женщинам. Неудивительно, что в жизни артистки было много любовных романов – и речь вовсе не о книгах.

Исполнительница хита "Школьный роман" до сих пор собирает массу восхищенных взоров мужчин, а уж в молодости и вовсе, наверное, не могла спокойно пройти по улице. Сама Наталья говорит, что причина – в мощной сексуальной энергии, излучаемой ею. Противостоять этому невербальному призыву не могли даже те, кто был в браке на момент знакомства с певицей. Сама Наталья Штурм признается, что оба ее мужа ушли к ней от своих жен, потому что не хотели и не могли жить без сводящей с ума возлюбленной.



"У меня был мужчина-армянин из Амстердама, мы занимались сексом по 12-13 раз за день, такая химия была", – поделилась певица.

Молодых мужчин харизматичная и сексуальная артистка, к слову, не любит. По ее словам, у них никогда нет денег и они ничего особо не умеют, а потому непривлекательны для нее.

Ранее мы рассказывали о пожаре, случившемся в доме певицы. Это второе возгорание за короткий период – незадолго до этого загорелась квартира дочери Натальи Штурм.

