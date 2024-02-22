Наталья Штурм рассказала о бурном романе: "Секс по 13 раз в день"

Наталья Штурм рассказала о бурном романе: "Секс по 13 раз в день"
Наталья Штурм. Фото: Natalia Shakhanova/Global Look Press /globallookpress.com
Певица вспоминает о химии между собой и тогдашним своим партнером

Наталья Штурм – яркая, красивая женщина. Даже сейчас, на исходе пятого десятилетия своей жизни, она выглядит так, что впору позавидовать многим куда более молодым женщинам. Неудивительно, что в жизни артистки было много любовных романов – и речь вовсе не о книгах.

Исполнительница хита "Школьный роман" до сих пор собирает массу восхищенных взоров мужчин, а уж в молодости и вовсе, наверное, не могла спокойно пройти по улице. Сама Наталья говорит, что причина – в мощной сексуальной энергии, излучаемой ею. Противостоять этому невербальному призыву не могли даже те, кто был в браке на момент знакомства с певицей. Сама Наталья Штурм признается, что оба ее мужа ушли к ней от своих жен, потому что не хотели и не могли жить без сводящей с ума возлюбленной.

"У меня был мужчина-армянин из Амстердама, мы занимались сексом по 12-13 раз за день, такая химия была", – поделилась певица.

Молодых мужчин харизматичная и сексуальная артистка, к слову, не любит. По ее словам, у них никогда нет денег и они ничего особо не умеют, а потому непривлекательны для нее.

Ранее мы рассказывали о пожаре, случившемся в доме певицы. Это второе возгорание за короткий период – незадолго до этого загорелась квартира дочери Натальи Штурм.

Источник: Программа "Встал вопрос" ✓ Надежный источник
По теме

Армия России отбила Победу в ДНР

Отличились бойцы подразделения "Южной" группировки

В США описали будущий вид Украины: "Больше территорий"

Киев продолжает упрямиться

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей