Наталья Штурм серьезно пострадала в конфликте во дворе своего дома

Наталья Штурм серьезно пострадала в конфликте во дворе своего дома
Наталья Штурм. Фото: Anatoly Lomokhov/Russian Look/www.globallookpress.com
Равнодушие водителя обошлось ей серьезными проблемами со здоровьем

Известной в 90-е годы певицу Наталье Штурм понадобилась помощь медиков после инцидента, произошедшего недавно во дворе ее дома на Красноармейской улице в Москве.

По предварительной информации, 57-летняя исполнительница хита "Школьный роман" поссорилась с владельцем припаркованной машины. В начале конфликта Наталья ударилась головой об открытый багажник автомобиля. Владелец машины, однако, даже не извинился, отметив, что специально открыл багажник, чтобы загрузить туда все вещи.

Затем она залезла в салон чужой машины, чтобы оттуда вызвать врачей. Однако хозяину авто почему-то не понравилась эта затея – он заявил, что только он решает, кого и зачем вызывать, и грубо вытолкал женщину на асфальт. В результате у Штурм подозревают сотрясение мозга и гематому на голове, отмечает телеканал "360".

На место прибыла скорая помощь, но пациентка отказалась от госпитализации. Врачи лишь посоветовали ей обратиться в поликлинику для обследования.

Ранее сообщалось о трагедии в семье Штурм.

Источник: Telegram-канал Mash
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