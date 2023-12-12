Наталья Штурм серьезно пострадала в конфликте во дворе своего дома

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Известной в 90-е годы певицу Наталье Штурм понадобилась помощь медиков после инцидента, произошедшего недавно во дворе ее дома на Красноармейской улице в Москве.
По предварительной информации, 57-летняя исполнительница хита "Школьный роман" поссорилась с владельцем припаркованной машины. В начале конфликта Наталья ударилась головой об открытый багажник автомобиля. Владелец машины, однако, даже не извинился, отметив, что специально открыл багажник, чтобы загрузить туда все вещи.
Затем она залезла в салон чужой машины, чтобы оттуда вызвать врачей. Однако хозяину авто почему-то не понравилась эта затея – он заявил, что только он решает, кого и зачем вызывать, и грубо вытолкал женщину на асфальт. В результате у Штурм подозревают сотрясение мозга и гематому на голове, отмечает телеканал "360".
На место прибыла скорая помощь, но пациентка отказалась от госпитализации. Врачи лишь посоветовали ей обратиться в поликлинику для обследования.
Ранее сообщалось о трагедии в семье Штурм.
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