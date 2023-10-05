"Сразу падает": Штурм рассказала о встречах с мужчинами за деньги

Знаменитость раскрыла подробности своей жизни

Певица Наталья Штурм утверждает, что в свои годы она невероятно востребована у мужчин – ей регулярно поступают предложения о встрече или простой беседе на какую-то тему, но просто так соглашаться на эти авантюры она не готова. По ее словам, даже за полчаса проведенного с ней времени нужно платить.

Штурм не стала скрывать, что предпочитает встречаться с мужчинами за деньги. Взамен она обсуждает с ними их проблемы с девушками, бизнесом и так далее. Но просто так тратить свое личное время на персон, которых в ее жизни и без того предостаточно, артистка не намерена.

"Когда я вижу, что это порожняк – у меня сразу падает настроение и даже нет желания продолжать беседу", – поделилась она в беседе с "Пятым каналом".

Также ее возмущают предложения о совместных поездках в Египет или Турцию. Штурм утверждает, что на таких дешевых курортах ее ноги не будет. Если мужчина хочет провести с ней совместный отпуск, то должен раскошелиться на что-то более люксовое.

Ранее Наталья Штурм заявила, что сделала интимную пластику и теперь она снова девственница.