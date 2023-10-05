"Сразу падает": Штурм рассказала о встречах с мужчинами за деньги

"Сразу падает": Штурм рассказала о встречах с мужчинами за деньги
Фото: соцсети
Знаменитость раскрыла подробности своей жизни

Певица Наталья Штурм утверждает, что в свои годы она невероятно востребована у мужчин – ей регулярно поступают предложения о встрече или простой беседе на какую-то тему, но просто так соглашаться на эти авантюры она не готова. По ее словам, даже за полчаса проведенного с ней времени нужно платить.

Штурм не стала скрывать, что предпочитает встречаться с мужчинами за деньги. Взамен она обсуждает с ними их проблемы с девушками, бизнесом и так далее. Но просто так тратить свое личное время на персон, которых в ее жизни и без того предостаточно, артистка не намерена.

"Когда я вижу, что это порожняк – у меня сразу падает настроение и даже нет желания продолжать беседу", – поделилась она в беседе с "Пятым каналом".

Также ее возмущают предложения о совместных поездках в Египет или Турцию. Штурм утверждает, что на таких дешевых курортах ее ноги не будет. Если мужчина хочет провести с ней совместный отпуск, то должен раскошелиться на что-то более люксовое. 

Ранее Наталья Штурм заявила, что сделала интимную пластику и теперь она снова девственница.

Источник: Пятый канал
По теме

Самолеты НАТО устроили России провокацию над Баренцевым морем

Реакция ВС РФ на произошедшее неизвестна

Россия спасла оставшийся без газа Казахстан

Страны продолжают сотрудничество, несмотря на сложную геополитическую обстановку

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей