Увезли на скорой: в семье Штурм произошла трагедия

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Наталья Штурм рассказала, что в квартире ее дочери Елены случился пожар. Предварительные выводы – неисправность проводки, которая и стала причиной возгорания. Единственной пострадавшей от него оказалась дочь знаменитости.
Заметив дым на кухне, где начало гореть, Елена быстро увела детей наружу, а сама не раз бегала назад в квартиру, чтобы взять для них одежду. В итоге ей самой понадобилась помощь медиков, поскольку женщина надышалась продуктами горения.
"Она забегала в квартиру, выбрасывая вещи детей", – рассказала певица.
Звезда рассказала, что экстренные службы сработали очень быстро, эвакуировали жителей дома и в темпе начали ликвидировать пожар. Однако кухня Елены к этому времени уже выгорела, а саму пострадавшую увезла "Скорая".
Как пишет "Пятый канал", сейчас "надышавшаяся газом горения" женщина находится под присмотром медиков. Кроме Елены, никто при возгорании не пострадал, однако дети испуганы и в шоке от произошедшего.
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