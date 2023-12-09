Увезли на скорой: в семье Штурм произошла трагедия

Увезли на скорой: в семье Штурм произошла трагедия
Наталья Штурм. Фото: Natalia Shakhanova/Global Look Press globallookpress.com
В жилье внуков звезды произошло ЧП

Наталья Штурм рассказала, что в квартире ее дочери Елены случился пожар. Предварительные выводы – неисправность проводки, которая и стала причиной возгорания. Единственной пострадавшей от него оказалась дочь знаменитости.

Заметив дым на кухне, где начало гореть, Елена быстро увела детей наружу, а сама не раз бегала назад в квартиру, чтобы взять для них одежду. В итоге ей самой понадобилась помощь медиков, поскольку женщина надышалась продуктами горения.

"Она забегала в квартиру, выбрасывая вещи детей", – рассказала певица.

Звезда рассказала, что экстренные службы сработали очень быстро, эвакуировали жителей дома и в темпе начали ликвидировать пожар. Однако кухня Елены к этому времени уже выгорела, а саму пострадавшую увезла "Скорая".

Как пишет "Пятый канал", сейчас "надышавшаяся газом горения" женщина находится под присмотром медиков. Кроме Елены, никто при возгорании не пострадал, однако дети испуганы и в шоке от произошедшего.

 

 

Ранее мы писали, что Наталья Штурм внезапно отменила уже назначенную свадьбу.

Источник: Пятый канал ✓ Надежный источник
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