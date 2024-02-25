Телеведущая Ларсен озвучила Урганту условие для возвращения на ТВ

Журналистка подсказала, что может сделать шоумен для реабилитации в глазах соотечественников

Тутту Ларсен знают все, кто смотрел телевизор в начале нулевых. Телеведущую узнавали на улицах и на экране. Татьяна Романенко, носившая псевдоним "Тутта Ларсен", считает, что уехавшие за границу после февраля 2022 года звезды сделали большую ошибку. Она уверена, что за рубежом никто из них не сможет реализоваться, потому что они никому там не нужны.



Но если одни уехали молча и не высказываются на тему СВО, как это сделала Ольга Шелест, то другие не просто сбежали из страны, а поливали ее грязью и оскорбляли. Им Тутта Ларсен предрекает незавидную участь – она уверена, что таких быстро забудут.

По поводу Ивана Урганта Тутта высказала недоумение. После начала СВО шоумен разместил в своих соцсетях черный квадрат как символ протеста против действий страны, а затем уехал в Израиль. Правда, вернулся достаточно скоро и с момента приезда упорно ищет работу в шоу-бизнесе.

"Мне было очень грустно, что Ваня так выступил – он был настолько любим и обласкан здесь", – недоумевала Ларсен.



Однако знаменитая телеведущая считает, что Ургант еще может вернуть себе прощение россиян, поскольку не так уж много он и натворил. Она советует ему съездить с концертом в госпиталь и собрать деньги на дроны или что-то еще, нужное на передовой.

Она отметила, что проштрафившиеся звезды уже приезжают в зону спецоперации с гуманитарной помощью и выступлениями, пытаясь выпросить прощение у соотечественников. На фоне таких поездок вариант с госпиталем для Урганта не так уж и нереален.

Напомним, Ургант уехал сразу после начала спецоперации и очень удивился, когда его концерты стали отменять один за другим, а "Золотой граммофон", который он вел с 2008 года, стали вести другие люди. Позже в Сети не раз писали, что опальный шоумен ищет любую работу на телевидении.

Ранее мы писали, что Урганту публично отказали в возвращении на телеэкран.

