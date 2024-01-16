"Нам всем требуется немножко оттаять": Ургант обратился к россиянам

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Российский телеведущий Иван Ургант вот уже практически два года остается без работы на Первом канале. Шоумен вынужден постоянно браться за не самую престижную работу и выступать на частных вечеринках, чтобы обеспечить прежний уровень жизни. Как оказалось, ныне Ивану и не до творчества.
Ургант решил поиронизировать в комментариях для журналистов. В ответ на вопрос о творческих проектах и своих занятиях шоумен лишь заявил, что занят тем, что отогревает своих собак, замерзших после прогулки.
Поклонников и россиян Иван призвал следить за его соцсетями, где он непременно опубликует все, что желает выразить – как только собаки оттают от снега.
"Мне кажется, нам всем требуется немножко оттаять, собаки не исключение", - высказался Иван.
Перед новогодними праздниками Ургант вернулся в Москву из-за границы, куда теперь шоумен летает довольно часто. Недавно Первый канал решил вернуть закрытую несколько лет назад "Большую разницу" – без самого Урганта и Александра Цекало, однако с Сергеем Буруновым и Нонной Гришаевой.
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