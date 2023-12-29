Лишившийся заработков Ургант со слезами на глазах попросил денег у россиян

Лишившийся заработков Ургант со слезами на глазах попросил денег у россиян
Фото: соцсети
Артист выступил с заявлением

Известный ведущий Иван Ургант в последние пару лет редко появляется в медийном пространстве. Официальной работы у него нет – только подработки на свадьбах, корпоративах и различных мероприятиях. Тем не менее, судьба знаменитости интересна многим россиянам, поэтому каждое его высказывание производит эффект разорвавшейся бомбы.

Недавно в соцсетях артиста появилась новая публикация. В ней лишившийся больших заработков Ургант со слезами на глазах попросил денег у россиян – не для себя, а для детского хосписа "Дом с маяком". Он отметил, что это место является для него крайне важным. В свое время он принимал участие в его открытии, а сейчас старается помогать ему всеми возможными способами.

По словам Урганта, ежегодно хоспису требуется один миллиард рублей, чтобы ухаживать за детьми. Ведущий попросил россиян не оставаться равнодушным и перечислить хотя бы небольшую сумму для помощи заведению. 

"Это позволит сделать жизнь тем, кому действительно сложно и тяжело, лучше. По-моему, это самое главное и важное. Чтобы ни происходило в мире, нужно помнить, что милосердие и добро – это то, что способно изменить даже то, что, казалось бы, изменить нельзя", – сказал Ургант.

Ранее стало известно, что телеведущий Иван Ургант и певица Вера Брежнева вернулись в эфир федерального ТВ. 

Источник: соцсети
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