Извинения артиста не дали положительного эффекта

Спустя два года после переформатирования российского телевидения Иван Ургант до сих пор остается без работы. Значительная часть развлекательных передач вернулась в эфир, но судьба шоу "Вечерний Ургант" до сих пор остается под вопросом.

Сам телеведущий несколько раз намекал, что предпринимает попытки, чтобы снова работать на "Первом канале". Во время выступления в Дубае он заявил, что давно старается извиниться, но его никто не слышит, а недавно указал, что "всем надо немножко оттаять".

Несколько раз сотрудники "Вечернего Урганта" намекали, что скоро передача может вернуться в эфир. Однако дальше двусмысленных фото и постов дело так и не зашло. Недавно стало известно, что Урганту публично запретили возвращаться на ТВ.

Обозреватель "Царьграда" Андрей Перла заявил, что телеведущего нельзя причислить к изменникам – он просто боялся потерять то, что у него есть. Никаких призывов против родной страны он при этом не делал.

Но в текущей ситуации политолог не видит причин, чтобы Урганта возвращали на телевидение, поскольку его мнение не совпадает с точкой зрения настоящих патриотов – а таким людям на федеральных каналах сейчас не место.

"В другое, мирное время к ним и претензий никаких быть не может, потому что не всем же быть героями, так не бывает", – подытожил обозреватель.

Ранее отец Урганта рассказал об упавших на безработного сына испытаниях.