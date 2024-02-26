Якубович отругал дочь за ее скандальные проделки на "Поле чудес"

Наследница вспомнила, как отец отреагировал, узнав о ее попытках "протащить" команду в "Поле чудес"

25-летняя наследница Леонида Якубовича Варвара поведала о строгих нравах своего батюшки – как оказалось, тот не терпит никакого самоуправства в том, что касается его профессиональной деятельности. Хотя Варвара на Первом канале является не самым последним человеком.

Варвара росла за кулисами шоу, поэтому прекрасно ориентируется в вопросам знаменитой программы. Хотя не стала связывать жизнь с телевидением.

Недавно девушка рассказала, как однажды отец ее отругал из-за самоуправства, устроенного в разговоре с командой "Поля чудес". Варвара обратилась с просьбой к креативному редактору рассказать, как обстоят дела с заявкой на участие от ее знакомого коллектива – те достаточное длительное время ждали ответа от "Поля чудес".

Креативный продюсер, услышав просьбу от Варвары, решила, что те самые люди без всяких вопросов будут участвовать в шоу – раз обращается сама дочь Якубовича. Впрочем, последний, узнав обо всем, вышел из себя. Изумленный Леонид Аркадьевич связался с дочкой и заявил, что у той нет никаких прав принимать решения, которые касаются программы и Первого канала.

"Что ты без меня решаешь что-то на Первом канале, пропихнула каких-то людей, чтобы они участие приняли в программе?" – вспомнила Варвара вопрос своего отца.

Ну а виновница всей истории была изумлена не меньше отца – никак не ожидала, что кого-то "пропихнут" после ее вопроса.

А ранее мы рассказывали, как Якубович набросился на журналистку из-за одного вопроса.