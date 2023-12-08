Якубович заявил о "зажравшихся" москвичах

Якубович заявил о "зажравшихся" москвичах
Леонид Якубович. Фото: Pavel Kashaev/Russian Look/www.globallookpress.com
При этом сам ведущий является коренным жителем столицы

Столица России давно славится своей мощной денежной энергетикой – в этот город стремятся миллионы людей в надежде добиться успеха, реализоваться в профессии и в целом улучшить свое материальное положение. Легендарный телеведущий "Поля чудес" Леонид Якубович в подкасте Сергея Мезенцева заявил: в Москве у приезжих больше шансов пробиться, чем у коренных москвичей.

По его мнению, у человека, который уже родился в таком крупном и динамичном городе, меньше мотивации чего-то добиваться и как-то улучшать свою жизнь, чем у того, кто всю юность прожил в провинции и толком ничего не видел. А люди с периферии, как когда-то Ломоносов, готовы идти к успеху через любые трудности.

"Очень тут (в Москве) все зажрались", – резюмировал Якубович. 

Сам Мезенцев родился в Кирове и согласился, что москвичам в современных реалиях живется гораздо легче. Впрочем, Якубович не осуждает тех, кто переезжает за мечтой в столицу.

По его мнению, главное – это человеческие качества, а не место рождения. Так что приезжим всегда рады, если они достойные и трудолюбивые люди, резюмировал Леонид Аркадьевич.

Примечательно, что сам Якубович родился и вырос в Москве, однако в отсутствии стремления к успеху его обвинить никак нельзя. По данным СМИ, у ведущего "Поля чудес" далеко не один источник дохода, и суммарно он получает порядка двух миллионов рублей ежемесячно.

Ранее Якубович позеленел после невинной шутки известной ведущей.

Источник: YouTube
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