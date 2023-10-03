Леонид Якубович вывел в свет любимую женщину - но не жену

Личная жизнь бессменного ведущего "Поля чудес" годами волнует поклонников. Наличие официальной супруги не мешает желающим приписывать ему жаркий роман с молоденькой коллегой по программе

Римма Агафошина, воспитанница покойного Вячеслава Зайцева, не прошла по росту в модельный мир, но очаровательная улыбка привела девушку на Первый канал и в команду Леонида Якубовича на "Поле чудес". Со своим звездным начальником Римма очень дружна, ей известны многие его тайны, которые порой озвучиваются в интервью.

При этом слухи о многолетнем тайном романе с Якубовичем Агафошина со смехом опровергает. Сам же Леонид Аркадьевич принципиально не комментирует слухи про себя и ассистентку. Много лет он счастлив в официальном браке с красавицей Мариной Видо и растит дочь Варвару, папину любимицу.

Якубович обожает дочку и наследницу и готов для одной из любимых женщин на все. Пожелай Варя, она получила бы от звездного отца любую помощь. Но Видо-младшая выбрала свой путь и старается не рассчитывать на родителя.

Конечно, отец и дочь не ссорились и постоянно общаются. Периодически Варвара исполняет роль дамы для именитого кавалера, появляясь на светских раутах вместе с отцом. Увы, но довольно долго красивой пары не было на людях, поэтому поклонники не пропустили появления Якубовича под руку с одной из любимых женщин.





Поводом для выхода в свет стала премьера фильма "Осьминог". Сам ведущий вышел на красную дорожку в наглухо застегнутой куртке и голубой рубашке, выглядывающей из-под нее. А Варвара оделась в черное, выгодно оттенив цветом наряда свою огненную шевелюру.

Судя по снимку, проблемы со здоровьем, которые недавно замечены у дочери Якубовича, наконец-то решены.

