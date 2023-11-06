Двойник Якубовича готов доказать родство с телеведущим с помощью ДНК

Двойник Якубовича готов доказать родство с телеведущим с помощью ДНК
Леонид Якубович. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Мужчину постоянно путают со звездой

Простые жители нашей страны часто с нескрываемым обожанием наблюдают за тем, как складывается жизнь именитых знаменитостей. Многим хочется быть сопричастными. Так, в Краснодарском крае неожиданно объявился мужчина, который считает себя родственником популярного телеведущего Леонида Якубовича.

Дело в том, что россиянин внешне очень похож на своего предполагаемого звездного родственника. На это указывают даже незнакомые люди, которые встречаются Сергею (так зовут двойника Якубовича) на улице. Они часто путают мужчину со звездой популярной телевикторины "Поле чудес" и даже просят у него автографы.

Сергей полагает, что может быть младшим братом Леонида Якубовича. Мужчина настолько похож на звезду, что даже готов пройти тест ДНК и доказать свое право называться родственником Якубовича.

"Люди говорят: пройди ДНК, может, родня какая-то? Блат в Москве будет" – говорит Сергей.

Стоит отметить, что дочка 63-летнего мужчины уже пыталась связаться с представителями Якубовича, однако тщетно. У телеведущего очень загруженный график и тратить время на подобного рода истории он не может. А вот поклонникам звезды весьма интересно, чем закончится эта необычная ситуация.

К слову, ранее стало известно, чем Леонид Якубович занимается в тайной комнате после съемок телепередачи.

Источник: Вокруг ТВ ✓ Надежный источник
По теме

Генерала ВСУ удивил новый указ Зеленского: "Не понимаю, что произошло"

Действия главы Киева не всегда поддаются логике

Каким будет зимнее наступление Киева: в ВСУ пообещали новые удары по Крыму

На этот раз противник готов обойтись без наземных атак

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей