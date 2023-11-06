Двойник Якубовича готов доказать родство с телеведущим с помощью ДНК

Мужчину постоянно путают со звездой

Простые жители нашей страны часто с нескрываемым обожанием наблюдают за тем, как складывается жизнь именитых знаменитостей. Многим хочется быть сопричастными. Так, в Краснодарском крае неожиданно объявился мужчина, который считает себя родственником популярного телеведущего Леонида Якубовича.



Дело в том, что россиянин внешне очень похож на своего предполагаемого звездного родственника. На это указывают даже незнакомые люди, которые встречаются Сергею (так зовут двойника Якубовича) на улице. Они часто путают мужчину со звездой популярной телевикторины "Поле чудес" и даже просят у него автографы.



Сергей полагает, что может быть младшим братом Леонида Якубовича. Мужчина настолько похож на звезду, что даже готов пройти тест ДНК и доказать свое право называться родственником Якубовича.

"Люди говорят: пройди ДНК, может, родня какая-то? Блат в Москве будет" – говорит Сергей.

Стоит отметить, что дочка 63-летнего мужчины уже пыталась связаться с представителями Якубовича, однако тщетно. У телеведущего очень загруженный график и тратить время на подобного рода истории он не может. А вот поклонникам звезды весьма интересно, чем закончится эта необычная ситуация.



К слову, ранее стало известно, чем Леонид Якубович занимается в тайной комнате после съемок телепередачи.

