Якубович позеленел после невинной шутки известной ведущей

Якубович позеленел после невинной шутки известной ведущей
Фото: кадр "Поле чудес", Первый канал
Знаменитость обидело сказанное

Бывшая ведущая шоу "Орел и решка" Юлия Коваль в эфире AgentShow рассказала, что в силу своей творческой профессии ей нередко доводится общаться с медийными личностями. В их числе был и бессменный ведущий "Поля чудес" Леонид Якубович.

Наверное, только ленивый не знает, как артисту надоели шутки и любимые фразы из его программы, которую он ведет уже 32 года подряд. Однако Юлия Коваль решила "поиграть с огнем" – видимо, полагая, что так найдет подход к артисту.

В ходе интервью она призналась, что однажды они играли с Леонидом Аркадьевичем в теннис, и Юлия решила сострить, сказав "крутите барабан". Она имела в виду фирменную фразу ведущего "Поля чудес". Однако шутка не понравилась Якубовичу.

"Он позеленел просто", – вспоминает ведущая.

По мнению Коваль, за долгие годы работы над передачей Леониду Аркадьевичу могли наскучить подобные подколки. Кстати, эту точку зрения разделяет и подруга Юлии – Настя Ивлеева.

Напомним, Якубович ведет "Поле чудес" с 1991 года, сменив на этом месте покойного Листьева. И не раз признавался в желании уйти из проекта в первые годы работы.

Ранее россияне потребовали выгнать Якубовича с "Поля чудес".

Источник: Agentshow
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