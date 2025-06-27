Белый* отказался называть себя российским артистом

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Скандально известный артист Анатолий Белый*, покинувший родную страну после начала конфликта с соседним государством, публично заявил, что не желает, чтобы его называли российским актером.
Он подчеркнул, что теперь просит указывать его как "израильского", без всяких уточнений про Россию – ни "российский", ни "бывший российский".
По словам беглой звезды, переехав за границу, он столкнулся с трудностями в профессии. Ему часто предлагают стереотипные роли "плохого русского" в зарубежных проектах, от которых он вынужден отказываться.
"Я уехал не для того, чтобы играть этих вот", – пояснил актер.
Знаменитость добавил, что даже факт участия в международных проектах не может повлиять на его решение. Артист абсолютно не согласен выполнять такую работу и отказывается от всех ролей "плохих парней из России".
Сейчас беглец живет в Израиле и, несмотря на сложности, не планирует возвращаться в родную страну и отказывается от какой-либо ассоциации с ней.
Напомним, в прошлом достаточно успешный в России артист был известен по ролям в таких проектах, как "Бригада" и "Волкодав". Теперь он, по сути, публично отвернулся от страны, в которой прославился.
К слову, ранее охваченный ужасом беглый комик Шац* бросился в консульство России в Тель-Авиве.
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