Белый* отказался называть себя российским артистом

Беглец "избрал" себе новую национальность

Скандально известный артист Анатолий Белый*, покинувший родную страну после начала конфликта с соседним государством, публично заявил, что не желает, чтобы его называли российским актером.

Он подчеркнул, что теперь просит указывать его как "израильского", без всяких уточнений про Россию – ни "российский", ни "бывший российский".

По словам беглой звезды, переехав за границу, он столкнулся с трудностями в профессии. Ему часто предлагают стереотипные роли "плохого русского" в зарубежных проектах, от которых он вынужден отказываться.

"Я уехал не для того, чтобы играть этих вот", – пояснил актер.

Знаменитость добавил, что даже факт участия в международных проектах не может повлиять на его решение. Артист абсолютно не согласен выполнять такую работу и отказывается от всех ролей "плохих парней из России".

Сейчас беглец живет в Израиле и, несмотря на сложности, не планирует возвращаться в родную страну и отказывается от какой-либо ассоциации с ней.

Напомним, в прошлом достаточно успешный в России артист был известен по ролям в таких проектах, как "Бригада" и "Волкодав". Теперь он, по сути, публично отвернулся от страны, в которой прославился.

К слову, ранее охваченный ужасом беглый комик Шац* бросился в консульство России в Тель-Авиве.

*признаны иностранными агентами на территории Российской Федерации