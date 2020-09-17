Известная фигуристка назвала россиян "злыми" и поставила в пример американцев

Известная фигуристка назвала россиян "злыми" и поставила в пример американцев
Полина Шелепень. Фото: x99/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Девушка рассказала о нападках в адрес спортсменов

За последние несколько месяцев от тренера по фигурному катанию Этери Тутберидзе ушли сразу четыре спортсменки. А вот Евгения Медведева вновь вернулась к своему бывшему наставнику после скандала весной 2018 года. Теперь чемпионку мира жестко критикуют в Сети.

Такие нападки – скорее особенность российских поклонников, в США же все происходит иначе, прокомментировала переходы спортсменов фигуристка Полина Шелепень.

"У нас люди злые. Даже фанаты, что меня удивляет",

– высказалась 25-летняя звезда фигурного катания. Американская публика намного лояльнее относится к смене тренера, не превращаются в антифанатов, как это происходит в России. "Перешел – и ладно", – пояснила она.

Шелепень добавила: она не понимает, как вообще возможно писать негативные комментарии, особенно детям. По мнению фигуристки, это бесчеловечно. Кроме того, таким образом спортсмена можно и вовсе довести, заключила она в интервью Sport24.

Ранее Полина Шелепень, которая считается одной из самых перспективных фигуристок своего поколения, тренировалась у Этери Тутберидзе. Считается, что именно она стала первой звездой своей наставницы.

Недавно из группы тренера ушла очередная фигуристка – Алена Косторная, вслед за еще тремя спортсменками. Евгения Медведева, наоборот, будет снова работать с Этери Тутберидзе.

Карина СИРАЗОВА

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