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За последние несколько месяцев от тренера по фигурному катанию Этери Тутберидзе ушли сразу четыре спортсменки. А вот Евгения Медведева вновь вернулась к своему бывшему наставнику после скандала весной 2018 года. Теперь чемпионку мира жестко критикуют в Сети.
Такие нападки – скорее особенность российских поклонников, в США же все происходит иначе, прокомментировала переходы спортсменов фигуристка Полина Шелепень.
"У нас люди злые. Даже фанаты, что меня удивляет",
– высказалась 25-летняя звезда фигурного катания. Американская публика намного лояльнее относится к смене тренера, не превращаются в антифанатов, как это происходит в России. "Перешел – и ладно", – пояснила она.
Шелепень добавила: она не понимает, как вообще возможно писать негативные комментарии, особенно детям. По мнению фигуристки, это бесчеловечно. Кроме того, таким образом спортсмена можно и вовсе довести, заключила она в интервью Sport24.
Ранее Полина Шелепень, которая считается одной из самых перспективных фигуристок своего поколения, тренировалась у Этери Тутберидзе. Считается, что именно она стала первой звездой своей наставницы.
Недавно из группы тренера ушла очередная фигуристка – Алена Косторная, вслед за еще тремя спортсменками. Евгения Медведева, наоборот, будет снова работать с Этери Тутберидзе.
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