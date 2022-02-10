В Кремле пожелали Валиевой нового "золота"

В Кремле пожелали Валиевой нового "золота"
Камила Валиева. Фото: Dmitry Golubovich / Global Look Press / www.globallookpress.com
В Москве предпочли ориентироваться на заявления МОК

Допинг-скандал разгорелся не на Олимпиаде в Пекине, а в СМИ, которые начали спекулировать на имени российской фигуристки Камилы Валиевой, повторяя непроверенную информацию. На это указал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков на брифинге в четверг, 10 февраля.

"Не зная сущности, начали вопить направо и налево",

– так прокомментировал Песков публикации в СМИ и многочисленные комментарии околоспортивных деятелей, которые поспешили высказать свое мнение по поводу подозрений юной российской чемпионки в приеме запрещенных препаратов.

О том, что это якобы из-за сомнительной допинг-пробы Валиевой откладывается награждение победителей командных соревнований по фигурному катанию на Олимпиаде – 2022, накануне написало издание Inside the Games, ссылаясь на анонимные источники.

В Федерации фигурного катания на коньках России эту информацию не стали комментировать, а в Международном олимпийском комитете заявили в четверг, что возникла ситуация, "требующая юридической консультации", но никаких официальных заявлений и тем более обвинений с их стороны нет. Валиева тренируется в установленном ранее графике.

"Вы слышали заявление МОК, нам здесь что-то говорить нет никакого смысла. Ориентируемся на МОК, желаем нашим спортсменам, в том числе Валиевой, новых золотых наград",

– высказался Песков. Рассуждать о том, зачем кому-то понадобился такой информационный вброс, представитель Кремля также не стал, пишет РИА "Новости Спорт".

О том, что может грозить Валиевой, если сообщения о допинге окажутся правдой, ранее рассказал спортивный юрист.

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

игорь
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хотелось бы чтобы она пошла учится все таки а не кататься продолжать
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